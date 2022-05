Catania, assegnazione categoria: tanta confusione ma la verità è solo questa!

Facciamo chiarezza dopo che da giorni si dicono tante inesattezze

Si fa un gran parlare in queste ore dell'assegnazione del titolo sportivo al futuro Catania. La notizia più incredibile di oggi è la sorpresa di molti catanesi quando hanno scoperto che il 18 maggio la FIGC non farà sapere in quale categoria dovrà ripartire il club rossazzurro come molti media locali hanno scandito da giorni. Si è creata tante confusione in città e fra i tifosi, ma l'iter da seguire è molto semplice come scriviamo da tempo. Bisogna iniziare dalla manifestazione d'interesse (o bando che sia), primo step, ma poi l'amministrazione comunale di Catania deve andare a cercare l'investitore e non attendere passivamente che qualcosa accada standosene rinchiusa a Palazzo degli Elefanti. Lo ripetiamo ancora: il fallimento del Catania ha determinato l'intervento della politica, e difatti l'unico soggetto che la FIGC individua, è il sindaco della città senza calcio. La FIGC poi accompagna con suggerimenti il primo cittadino nel procedimento ben sapendo che perverranno nel suo ufficio progetti farlocchi e quelli sostanziosi e concreti.