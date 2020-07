Catania, Astorina a ISP: “Questa squadra non va smantellata e chi compra non deve ricostruire”

Il presidente del Catania Gianluca Astorina vorrebbe cancellare quel colpo di testa di Ferrante al minuto 80′, l’unico sussulto della Ternana nei 90′ minuti del Liberati. “Come ha detto il mister Lucarelli – spiega Astorina a Itasportpress.it – andando avanti nella competizione si sarebbero aperte interessanti prospettive. Pazienza resta una grande prova di questi calciatori che hanno dimostrato di avere orgoglio e senso di appartenenza. Chi comprerà il club non dovrà smantellare la squadra ma semplicemente puntellarla. Lo stesso discorso va fatto per il mister Lucarelli che mi ha lasciato una grande impressione e con lui ho avuto un feeling particolare”.

LO RIFAREI

Ho gestito il Catania in questi giorni, che sono volati via, con grande senso di responsabilità ed emozione. Mi è rimasto l’amaro in bocca e nonostante siano passati due giorni dal pareggio di Terni, non sono riuscito ancora a metabolizzare questa eliminazione dalla competizione di Serie C. Il Catania ha dominato l’avversario colpendo anche tre pali, ma il calcio è questo. Questa squadra a Catania può avere un futuro e chiunque rileverà il club avrà un vantaggio avendo una base tecnica importante. Da tifoso rossazzurro da molti anni e da presidente da pochi giorni, posso dire di essere felice di questa esperienza. Nonostante le enormi difficoltà e i ritmi frenetici tra Torre del Grifo e Tribunale, è stata una esperienza che mi ha lasciato il segno e che rifarei perchè sono molto legato ai colori rossazzurri. Mi auspico di tutto cuore che la matricola continui ad esistere perchè so quanto vale per il tifoso ma lo penso anche io che ho frequentato lo stadio da bambino passando dalle curve alla tribuna B e alla tribuna A.

CUORE GRANDE

Quello che hanno fatto i tifosi con l’iniziativa di raccogliere fondi per la squadra, dimostra il loro grande cuore. Sono animati da passione enorme e sono molto legati alla maglia e ai colori rossazzurri nonostante tutto quello che è successo in questi anni. Quei calciatori che hanno rifiutato di scendere in campo non li giudico io ma spetta ad altri.

SIGI O ALTRI

Chi compra il Catania fa un grande affare perchè la storia del club la conoscono tutti, ma poi c’è anche Torre del Grifo, un fiore all’occhiello che ha il suo peso in tutti i sensi. Una struttura stupenda dove ci sono persone che danno l’anima per questo posto, dai responsabili ai manutentori. Torre del Grifo è un valore aggiunto di questo storico club. Non ho preferenza sui soggetti che compreranno il Catania dico solo che chi rileva questo club fa un affare.