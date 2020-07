Catania, Astorina ISP: “Dispiace non aver mantenuto la promessa con i calciatori. Massacrato ingiustamente da parte della tifoseria”

Si è dimesso questa mattina l’amministratore unico del Calcio Catania Gianluca Astorina. Un passaggio quasi scontato che lo stesso ex dirigente rossazzurro ai microfoni di Itasportpress.it commenta così: “Mi fa piacere che molti hanno espresso gratitudine per il mio impegno durante la mia gestione non certamente facile in un momento delicato della storia del Calcio Catania. Ho lavorato con impegno e dedizione dal primo all’ultimo secondo del mio mandato. Dimissioni doverose anche alla presenza di una offerta per il club già ufficializzata dalla Sigi. Si chiude un mini ciclo e un percorso che mi ha lasciato cose belle ma anche cose brutte. Il rapporto con i dipendenti del club etneo è stato stupendo sin dall’inizio avendo avuto a che fare con gente stupenda e mi auguro che vengano tutti lasciati al loro posto anche dalla nuova proprietà. Mi dispiace non aver potuto mantenere l’impegno preso con i calciatori e il tecnico relativamente al pagamento degli stipendi ma purtroppo non è dipeso da me. Si era fidato di me l’intero staff e non aver potuto mantenere l’impegno preso mi fa stare male. Con i tifosi non ho avuto un bel dialogo ma non con tutti. Ho ricevuto critiche feroci che mi hanno ferito e sono stato massacrato e insultato da una parte della tifoseria e non credo di meritare tanto fango. Non li considero questi tifosi del Catania. Sono anche un tifoso e tornerò allo stadio.