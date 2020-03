Catania, Astorina: “Qui passione, fede e storia. Grande onore e senso di responsabilità…”

Nella giornata di ieri è diventato il nuovo presidente del Catania. Oggi, attraverso il sito ufficiale del club, parla Gianluca Astorina: “Da ex calciatore e da tifoso di questo club prestigioso, vivo con grande onore e senso di responsabilità la mia carica. Il Catania è passione, fede e storia. E la storia continuerà. Interpreto così un sentimento che mi accomuna ai due professionisti al mio fianco nel Consiglio di Amministrazione, l’avvocato Ignazio Scuderi e l’ingegnere Giuseppe Di Natale: il nostro team è pienamente concentrato sulle priorità operative che abbiamo individuato. Esprimendo il pensiero dell’intero organo amministrativo, ringrazio chi ci ha rivolto un saluto ed un augurio di buon lavoro. In particolare, è preziosa la nota di sostegno ed incoraggiamento che abbiamo ricevuto oggi dal presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Francesco Ghirelli: il Catania apprezza e sottolinea questo bel gesto”, ha detto il neo patron al sito della società.

Nello stesso comunicato, anche le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli all’indirizzo, appunto, del neo presidente rossoazzurro: “Buongiorno. Buon lavoro, conosco la situazione e so cosa ti aspetti. Quando dico che il Catania è parte della storia del calcio italiano dico semplicemente una ovvietà. Il mitico “Cibali”, le storie del calcio minuto per minuto sono impresse in modo vivido ed ancora suscitano emozioni e turbamenti. Ma anche le storie del calcio degli ultimi anni di Serie A. Detto degli altri e della storia, vengo a noi. Voi del Catania siete stati e siete una pagina meravigliosa della nostra Serie C, con voi viviamo la passione, l’amore stupendo del popolo catanese fatto di slanci, desideri, colori, canti, bandiere, profumi. Vorrei rivedere lo stadio “Massimino” brulicante di maglie e bandiere e gioioso, spensierato, scanzonato. Tutto questo passa dalla dura realtà di oggi, da questo maledetto virus che si aggira per l’Italia. Tutto questo passa dalla possibilità che tu e i tuoi (in questi giorni ho conosciuto per telefono, email, Giuseppe ed è scattata a pelle una forte sintonia, come se ci conoscessimo da sempre) ce la facciate. Sappi che io ci sono, con la stessa passione e professionalità c’è tutta la struttura della Lega. Io sono un uomo senza formalità, disponi di me, buon lavoro ed un abbraccio… virtuale. Francesco”.