Catania attende Ladinetti. Chi è e come gioca il regista in A con Zenga

Nella carriera di Riccardo Ladinetti, da evidenziare anche gli oltre 170 minuti totalizzati in Serie A con la maglia del Cagliari. Nella stagione 2019-20 infatti, l'allenatore Walter Zenga concesse diversi spezzoni di gara nella massima serie al capitano della Primavera dei sardi. L'esordio assoluto, arrivò il 18 luglio del 2020 in un Cagliari-Sassuolo, gara in cui Ladinetti giocò per oltre 40 minuti e diede ottime impressioni al proprio allenatore. Dopo le prime presenze con la maglia dei sardi, il centrocampista fu dato in prestito all'Olbia in modo da iniziare a mettere minuti nelle gambe in una categoria importante come la Serie C.