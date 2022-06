Catania, attesa per gli esiti (con sorprese) delle proposte inviate

Game over vicino per la presentazione delle offerte

Poche ore ancora e Catania conoscerà definitivamente quali sono le società ufficialmente in lizza per rilevare il titolo sportivo dei rossazzurri e ripartire dalla Serie D. Alle ore 13 di oggi scadranno i termini per manifestare il proprio interesse rivolto a tutti coloro che siano disponibili a far ripartire il Catania. Poi l'ultima parola riguardo a chi affidare la squadra spetta all’amministrazione comunale e successivamente alla FIGC. La scelta dovrà essere accurata e frutto di ampie valutazioni, cercando di conciliare le sfide che attenderanno il nuovo Catania con dei programmi a medio-lungo termine che possano garantire stabilità al club.

PRIME PEC - Nella casella di posta certificata del Municipio di Catania sono arrivate le pec dell'imprenditore Fabio Maestri, della cordata rappresentata dall'imprenditore romano Manuele Ilari che opera nel settore del cinema essendo titolare della Madison Cinemas (piattaforme streaming). Ilari è anche presidente UECI (Unione cinematografica esercenti italiani). La terza pec arrivata nella notte è quella dell'imprenditore laziale Luca Giovannone con la costituenda SSD Football Club Catania. Oggi si sono accavallate voci sulla Helbiz che pare non presenterà un'offerta propria ma invece andrà a sostegno di Ilari. Bisogna attendere il primo pomeriggio quando l'amministrazione comunale catanese comunicherà l'esatto numero delle proposte ricevute. Si aspetta di conoscere il gruppo estero del consulente Dante Scibilia. Insomma tante novità all'orizzonte per il calcio a tinte rossazzurre. Non intendiamo alimentare né sogni né illusioni ma si registra un grande fermento per il Catania. Per scongiurare che tra pochi anni il calcio catanese si trovi a ripartire di nuovo da zero, bisogna essere consapevoli che il futuro del club deve fondarsi anzitutto su una solida base economica e su un gruppo serio e affidabile. Le doverose ambizioni dei catanesi dovranno marciare meno su promesse mirabolanti e più su gambe forti, sane e serie.