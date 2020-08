Catania, atteso il sì di Raffaele altrimenti sono due le alternative

Il Catania aspetta Giuseppe Raffaele. Si attende per queste ore il sì ufficiale per il nuovo tecnico dei rossoazzurri. Le parti avrebbero già da tempo trovato l’intesa ma il mister deve risolvere ancora alcune pratiche per separarsi dal Potenza. Nel caso, al momento remoto, che qualcosa vada storto, già pronte due alternative.

Catania: si aspetta Raffaele

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è atteso per oggi il sì ufficiale di Giuseppe Raffaele, altrimenti il Catania virerà su Dal Canto o Brevi. La società etnea sembra aver trovato il dopo Cristiano Lucarelli con la decisione ormai presa da tempo sul nuovo mister a cui sarebbe stato offerto un biennale. Col nuovo tecnico ci sarà un confronto aperto per stabilire la rosa dei giocatori da tenere e quelli da cedere. Oltre al rinnovo di Biagianti, le conferme potrebbero essere quelle di Calapai e Mbende. Quest’ultimo, però, ha molto mercato.

