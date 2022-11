Catania, auguri speciali al presidente Pelligra nel giorno del suo compleanno

Avrebbe sicuramente preferito festeggiare il suo compleanno con la decima vittoria di fila in campionato del suo Catania , la Rosario Pelligra si deve accontentare di un pari e di una vetta della classifica che vede ora la sua squadra rossazzurra sempre al comando a +8 dal Lamezia Terme.

Tantissimi i commenti arrivati per il numero uno che ha preso in mano le sorti della squadra e di un'intera città con lo scopo di riportarla in alto, dove merita. Anche noi di Itasportpressci uniamo agli auguri!