Catania, auguri speciali di Papu Gomez: “3 anni indimenticabili. Mio figlio nato lì”

Il fantasista argenino non dimentica il suo passato

Del Catania siamo tutti e anzitutto innamorati, perchè non è semplicemente una squadra: è un sentimento spettacolare come le fontane di lava; è un cielo limpido che ci ospita, il settimo, quando al triplice fischio matura la vittoria; è un mare di gioia in cui nuotare allegramente dopo un gol dei rossazzurri; è un posto sugli spalti del “Massimino”, laddove due perfetti sconosciuti si conoscono e diventano amici, legati dall’appartenenza e dalla passione comune.

GRANDE EX - Sono queste le parole del Catania presenti sul sito ufficiale per festeggiare il complenano numero 75 della società. Un giorno davvero speciale che anche un grande ex come Alejandro Papu Gomez ha voluto ricordare in modo unico. Attraverso un post su Instagram, il calciatore ora al Siviglia ha scritto: "Tantissimi auguri al mio Catania. Quanti ricordi belli in 3 anni. Mio figlio Bautista nato a Catania fino a sfiorare l'Europa, 12 argentini in squadra. Indimenticabile".