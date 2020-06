Catania, aumenta il numero dei calciatori che parteciperanno ai playoff

Il Catania si è ritrovato questa mattina per iniziare gli allenamenti in vista dei playoff. Non tutti i calciatori sono ancora arrivati a Torre del Grifo ma altri lo faranno nelle prossime ore. La situazione legata alle presenze sembra normalizzarsi visto che al momento gli unici dati quasi certi che non si aggregheranno al gruppo sono Esposito e Barisic. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, Furlan e Calapai verso il ritorno dopo l’opera di mediazione della società e del tecnico Lucarelli che sta dando risultati insperati alla vigilia del ritiro. La giornata si è aperta in mattinata con i test medici, che hanno coinvolto giocatori, allenatori e tutto il personale a contatto con la squadra. Poi prima corsa sul manto erboso di Torre del Grifo.