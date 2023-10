Catania-Avellino, i precedenti della sfida: bilancio a favore dei rossazzurri

A poche ore dall'imminente sfida del girone C di Serie C tra Catania e Avellino, quali sono i precedenti tra le due gare con i rossazzurri in casa? In questo aspetto, il dato statistico può far sperare i tifosi del Catania. Sono infatti 18 i precedenti tra le due squadre, con ben 14 vittorie per i rossazzurri e una sola sconfitta. Questa, risale alla stagione 1948-49, quando gli etnei persero per 1-0 nella sfida di Serie C.