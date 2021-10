Catania-Avellino, le probabili formazioni e dove vederla

Il Catania torna al Massimino e avrà la spinta della curva contro l'Avellino

Redazione ITASportPress

Baldini un campionato dopo. E' questo uno dei temi della partita di questa sera al Massimino tra gli etnei e i lupi dell'Irpinia. Catania-Avellino segnò il debutto la scorsa stagione del tecnico Francesco Baldini che si presentò con una vittoria convincente al suo nuovo pubblico etneo. Era un periodo difficile anche quello, ma sicuramente meno drammatico dal punto di vista societario dell'attuale. Oggi la squadra dovrà scendere in campo dimenticando le convulsioni societarie e pensare solo al match anche per la classifica che, penalizzazione alla mano, fa precipitare il club in zona retrocessione. Il Catania avrà anche il supporto dei tifosi della curva Nord e sarà una spinta importante per battere l'avversario che non sta attraversando un buon momento e il tecnico Braglia è sulla graticola. Se perde rischia la panchina nella sua Catania dove ha giocato tanti anni fa.

FORMAZIONI - Il tecnico Baldini non ha a disposizione Pinto e Piccolo dei titolari mentre Greco non al meglio partirà probabilmente dalla panchina con l'inserimento dal 1' di Provenzano. In attacco la verve realizzativa di Moro potrà essere l'arma in più per scardinare la difesa irpina. Braglia ha molte assenze di prima fascia e deve fare di necessità virtù con i suoi panchinari.

Le probabili formazioni di Catania-Avellino (fischio d’inizio ore 21):

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Rosaia, Maldonado, Provenzano; Ceccarelli, Moro, Russini. All. Baldini

AVELLINO (4-3-3): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Aloi, De Francesco, Mastalli; Kanoute. Gagliano. Di Gaudio. All. Braglia

TV - Catania-Avellino sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma web Eleven Sports e sarà sfida "Match of the Week", con un ampio prepartita e collegamenti da bordocampo e interviste ai protagonisti prima, durante e dopo la gara.