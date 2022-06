Catania, avv. Ferlito: “Progetto cordata Maestri proiettato nel futuro”

Come anticipato venerdì scorso, dei gruppi decisi a presentare la manifestazione di interesse per il nuovo Catania entro giorno 18 giugno solo per il momento una non è anonima. Esce allo scoperto infatti una delle cordate interessate al Catania che fa capo all'ing. Fabio Maestri che avrebbe costituito la società Catania Football Club Srl. Nomi top secret come ribadisce l'avvocato Luigi Ferlito a Telecolor "Non uscirà per il momento nessun nominativo, ma il messaggio che lancio adesso è che sono stati presi contatti non informali con dei soggetti, tutti condizionati allo sviluppo del progetto. Non sarà coinvolta la società RZS posseduta da Maestri con lo stesso che farà parte della società costituenda che presenterà la manifestazione di interesse. C'è un profilo di configurabilità inevitabilmente legato a una discontinuità col passato. Ho cercato di coinvolgere diverse professionalità per la mission che abbiamo intrapreso, ovvero di costruire un club che possa proiettarsi nel futuro, e che quindi non sia un fuoco di paglia che duri qualche anno per poi andare in difficoltà“. Molto abbottonato l'avvocato Luigi Ferlito che rappresenta l‘ingegnere Fabio Maestri di RZS Corporation S.r.l.