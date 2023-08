Catania, avv. Giuliano: “Condivido operato Pelligra ma politica non può risolvere problemi”

Giuliano indica quali sono gli investimenti da fare e come usare la politica: "Investire in centri sportivi e stadi nuovi o ristrutturati significa pensare di voler restare a lungo realizzando un prodotto migliore da offrire a fruitori sempre più esigenti, incrementando così le entrate e creando un circolo virtuoso che consente lunga e serena vita. Diffidare di progetti vincenti che durino l’arco di una o due stagioni .. please! E tanto più adesso che i catanesi hanno scelto da poco, in maniera direi quasi plebiscitaria, un nuovo sindaco che viene dal mondo delle professioni, nel quale ha sempre goduto di stima, rispetto e considerazione, e che una volta “prestato” alla politica dovrebbe essere “usato e maneggiato con cura” non investito dell’obbligo di risolvere tutti i problemi atavici in un attimo, come se fosse dotato di poteri magici. Sport e politica, con interpreti seri e onesti, ognuno tramite la propria strada possono raggiungere lo stesso traguardo in poco tempo".