Catania, avv. Maglione: “Club iscritto al campionato grazie a norme post Covid”

L'avvocato Maglione è anche un dirigente di calcio e conosce bene la situazione

L'avvocato Francesco Maglione ha detto la sua sul caso Catania, club che si trova in una situazione finanziaria assai complicata e rischia persino il fallimento. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: "La decisione del tribunale, prevista per domani, sull'istanza di fallimento del Catania credo possa arrivare anche prima. Questa situazione non va accostata al caso Trapani e dunque non vedo nessuna attinenza alla vicenda del club granata. In caso che il giudice dichiari fallita la società e nomini un curatore, la squadra potrà chiudere il campionato. Chiaro che, oggi come oggi, fallire e ripartire dalla D, è solo una stagione di inferno per poi tornare dopo un anno all'attuale categoria. Credo che anche le norme post Covid abbiano fatto sì che il Catania si sia potuto iscrivere ai campionati come lo scorso e l'attuale".