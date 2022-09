Catania, bagno di folla per la festa rossazzurra

Il tecnico Giovanni Ferraro ha lanciato un messaggio ai tifosi in vista della nuova stagione che scatterà il 18 settembre con la partita in trasferta contro il Ragusa. “E’ un orgoglio per me e per tutta la squadra essere qui, spero che a fine anno lo stadio “Massimino” sarà pieno come stasera per festeggiare la promozione. La squadra darà tutto in campo per tornare tra i professionisti”. Poi sono state mostrate le nuove maglie della stagione 2022/23 che ricalcano quelle del passato con le strisce larghe verticali per quanto riguarda la prima maglia. Poi la seconda è bianca con risvolti rossazzurri nelle maniche.