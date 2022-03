Catania, Baiocco a ISP: “Nessun alibi, ko di Foggia non dipende da fatti extra-campo”

L'ex centrocampista del Catania ha parlato ai microfoni di Itasportpress

L'ex centrocampista del Catania, Davide Baiocco ai microfoni di Itasportpress.it , ha commentato la pesante sconfitta della squadra di mister Baldini a Foggia. "L'entità del risultato influisce nei commenti post partita ma secondo me le vicende extra campo che hanno preceduto il match dello Zaccheria non hanno inciso sulla prestazione. Del resto la precarietà c'è da molto tempo e pur dando ai calciatori etnei la mancanza di un po' di sicurezza per il futuro, perdere così non ci sta anche perchè in passato non è mai successo in campionato. A Perugia per ben 6 mesi non abbiamo preso stipendi e noi meno giovani siamo riusciti a far capire a tutti gli altri che era importante giocare bene per il futuro al di là dei soldi. Infatti poi molti di quei miei ex compagni sono andati in club importanti".

CERVELLO - Baiocco poi spiega cosa fare in situazioni del genere: "In questi casi va usata la testa. Non deve essere un alibi per i calciatori del Catania vedere l'incertezza societaria per il futuro. Vediamo come andrà la vicenda ma non bisogna trovare scuse pensando a quello che è successo in settimana. Comprendo benissimo che ogni calciatore ha una sua personalità e tutto questo grande caos influisce, ma bisogna tenere fede all'impegno preso al di là se si è preso lo stipendio. E' doveroso dare il massimo per andare avanti con la carriera. Per adesso si ha il vantaggio di portare avanti la stagione, poi si vedrà se il nuovo proprietario arriverà e chi sarà. Hanno scelto di restare a Catania molti giocatori e dunque adesso devono pensare al campo e non ad altro. Apprezzo chi ha deciso di andare via a gennaio, vuol dire che sapeva che questa situazione non poteva reggerla. I calciatori devono tenere alta la professionalità e non devono preoccuparsi delle vicende extra campo".