Catania, Baiocco: “Chi critica si guardi allo specchio e ripensi come eravamo un anno fa”

L'ex centrocampista del Catania, Davide Baiocco ai microfoni di Itasportpress.it risponde a muso duro a chi ha criticato l'undici di mister Giovanni Ferraro dopo lo 0-0 in trasferta contro il Cittanova squadra penultima in classifica. Ma le prime dichiarazioni riguardano il suo ruolo di allenatore del Don Bosco, club umbro che milita in seconda categoria: "Sto facendo tanta esperienza, ma mi piace allenare al di là della categoria. Mi sto formando cercando di dare qualcosa a questi ragazzi. Spero in futuro di poter continuare questa mia avventura anche in categorie superiori".

Catania - Baiocco poi apre l'argomento Catania, sua ex squadra criticata per il pareggio in Calabria: "La gente vede sempre il male ed è questa la tristezza del nostro calcio. Quando si critica bisogna sempre guardarsi allo specchio. Quattro mesi fa il Catania era fallito e la gente era disperata quindi ci vuole un po' di intelligenza e anche rispetto guardando come eravamo e anche il momento difficile che stavamo vivendo. Il calcio è qualcosa di bello che va trattato con grande rispetto e gli va dato la giusta importanza e peso specie in questi momento difficili della nostra vita. Chi va in campo va rispettato e una partita senza vittoria non è la fine del mondo dopo 9 gare vinte dai rossazzurri. La nuova società rossazzurra ha dimostrato che vuole crescere e hanno fatto una squadra importante e sarà di passaggio in Serie D. Bisogna dire per adesso cose belle e positive. Se poi c'è gente che anche oggi trova il modo di criticare vuol dire che sono fuori dal mondo. Bisogna solo stare zitti e gioire per il momento bello che sta vivendo il Catania. Questa società non è una meteora e durerà nel tempo con un progetto legato al territorio e non solo pensando alla squadra".