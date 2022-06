Catania, Baiocco: “Pronto a dare mio contributo per il club”

Il nuovo Catania potrebbe risorgere con il contributo importante di quello vecchio. In queste ore gli investitori interessati a rilanciare il club etneo, ripartendo dalla Serie D, hanno fatto nomi di ex calciatori rossazzurri da inserire nei propri ranghi. L'imprenditore laziale, Luca Giovannone ha annunciato Francesco Lodi mentre un'altra cordata ha già avviato contatti con altri del Catania dell'ultima avventura in Serie A. Oltre a Lodi, si sono fatti i nomi di Marco Biagianti, Mariano Izco e Davide Baiocco.

BAIOCCO - Davide Baiocco ai microfoni di Itasportpress ha voluto fare una precisazione. "Intanto mi auguro che chi prenderà il Catania sia serio e con un piano importante per riportare il club dove merita di stare. Non giudico i gruppi che si sono fatti avanti perchè non li conosco, spero che abbiano voglia di parlare con me e di offrirmi un ruolo specifico nella nuova società. Non vorrei però che si strumentalizzi il mio nome, io per adesso non ho sentito nessuno degli investitori che hanno manifestato l'intenzione di presentare l'offerta. Ripeto che mi piacerebbe far parte della nuova società e sarei grato di portare valore nel calcio a Catania, sarebbe motivo di onore e orgoglio. Se il nuovo proprietario vorrà parlare con me mi troverà pronto al dialogo".