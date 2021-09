Catania, Baldini: “A Catanzaro fatto ottima partita contro squadra forte”

L'analisi del tecnico rossazzurro dopo la sconfitta del Ceravolo

E' soddisfatto il tecnico del Catania Francesco Baldini della prestazione della sua squadra battuta dal Catanzaro per 1-0 in Coppa Italia. "Il match ci ha consentito di far mettere minuti nelle gambe a chi ha giocato meno e non ha fatto il ritiro. Sala, Sipos e Cataldi hanno fatto un'ottima partita in un campo difficile contro una squadra forte. C'è tanto rammarico per aver perso su palla inattiva e avremmo meritato di gioire come a Pagani. Hi visto personalità e questo è importante. Chiedo pazienza visto che i nostri attaccanti sono giovani ma di grande prospettiva e devono crescere. Devono essere cinici e sfruttare le occasioni che gli capitano. Ci manca poco per essere competitivi al 100%, Per il Bari recuperiamo quasi tutti, da valutare c'è il solo Russini. Non vedo l'ora di sfidare il Bari".