Catania, Baldini: “A Latina per riprenderci quello che ci è stato tolto”

Il tecnico rossazzurro in sala stampa ha presentato il match

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato in sala stampa, il match di domani contro il Latina in trasferta. Queste le sue dichiarazioni più importanti. "Durante la settimana si è lavorato bene e la mia richiesta alla squadra è stata di riprenderci quello che ci è stato tolto in settimana. Il Latina in casa ha fatto la sua forza ma andiamo lì per vincere. Questi ragazzi sanno l'importanza del match e non ho bisogno di caricarli maggiormente visto che c'è la consapevolezza di andare a Latina e vincere"