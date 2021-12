Catania, Baldini: “A Messina stesso atteggiamento del derby col Palermo”

Il tecnico del Catania ha presentato il match di domani a Messina

Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida al Messina, in programma domani alle 14.30 allo stadio "San Filippo - Franco Scoglio" e valevole per la diciannovesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo. Lunedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di Catania-Monopoli, in calendario mercoledì 22 dicembre alle 21.00.