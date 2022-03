Catania, Baldini: “Alleno un gruppo di pazzi, dopo Foggia riscatto ad Avellino”

Il tecnico rossazzurro ha parlato ai microfoni di Eleven Sports

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha commentato il successo esterno della sua squadra sul terreno dell'Avellino arrivato con spirito e atteggiamento coraggioso: "Alleno un gruppo di pazzi, ma lo dico in maniera benevola. Dopo aver preso 5 gol a Foggia qui hanno vinto bene. Sono punti fondamentali per la nostra classifica arrivati contro una grande squadra e anche in dieci ci siamo difesi con ordine. Play off? Ci allontaniamo dalla zona pericolosa e da qui in avanti proveremo a fare qualcosa di incredibile. Centrare i play off sarebbe davvero incredibile".