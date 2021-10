Catania, Baldini: “Basta passerelle di persone sconosciute. Società faccia chiarezza”

Sbotta il tecnico del Catania dopo il match contro la Virtus Francavilla

Il commento a fine gara del tecnico del Catania Francesco Baldini verte più sulla situazione societaria che sulla partita pareggiata 1-1 sul terreno della Virtus Francavilla: "Abbiamo fatto una grande gara e meritavamo qualcosa in più. Due squadre che volevano vincere e l'ago della bilancia pende dalla parte del Catania. Sul gol subito la difesa si è fatta sorprendere ma a questi ragazzi non posso dire niente in una situazione difficile. I tifosi della curva hanno sostenuto i ragazzi e tutti stanno remando da una sola parte. Chi non rema a favore è la società. Nicolosi (azionista di maggioranza della Sigi ndr.) ci ha rassicurato alla vigilia del match, ma è giunta l'ora che ci dicano come stanno le cose e rispettino gli impegni. Domani è un giorno importante (pagamento stipendi ndr.) ma qui c'è gente che fa chiacchiere e va in tv o sui giornali. Persone mai viste prime. Pretendiamo chiarezza adesso visto che i ragazzi non percepiscono stipendi da tempo". Baldini si riferisce sicuramente al socio della Sigi Maugeri che ha parlato in settimana dei mali della società etnea.