Catania, Baldini: “Buona prestazione contro un Potenza con tanti assenti”

L'analisi del mister rossazzurro dopo il 2-1 al Potenza

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato il successo di oggi contro il Potenza per 2-1 con doppietta di Lica Moro. "Oggi una buona prestazione di tutta la squadra contro un Potenza che aveva tante assenze. Abbiamo tremato solo nel finale ma sono contento di tutti oggi anche i difensori hanno lavorato bene con Claiton incredibile e Monteagudo in crescita. Russotto è importante per noi in campo e fuori e l'ho rivisto bene. Dobbiamo mettere fieno in cascina e ci servono punti. Luca Moro deve ringraziare anche i compagni che lo supportano come fa lui per loro".