Catania, Baldini: “Campobasso ha un’identità. Squadra non sente problemi societari”

Il tecnico del Catania ha presentato il match in terra molisana

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro il Campobasso: "Il nostro avversario ha una identità ben precisa ed è una squadra che corre tanto. Abbiamo tre partite in una settimana e bisogna pensare anche a questo tour de force. Mi dispiace aver saltato la partita con la Vibonese ma la sosta ci ha dato la possibilità di recuperare qualche infortunato. Non parliamo di stipendi e scadenze ma questa squadra ha dimostrato di sapersi isolare. Dopo la messa in mora i ragazzi hanno vinto in trasferta quindi la squadra sa cosa deve fare in campo domani".