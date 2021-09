Catania, Baldini: “C’è rammarico per non aver vinto a Catanzaro dopo grande primo tempo”

Parità al Ceravolo tra il Catania e il Catanzaro. Un 1-1 che lascia rimpianti al tecnico etneo

Il commento di Francesco Baldini tecnico del Catania ai microfoni della Rai dopo il pareggio sul terreno di Catanzaro per 1-1. “Nel primo tempo abbiamo giocato bene poi nella ripresa ci siamo abbassati un po’ troppo. Sono contento del carattere dei ragazzi e della determinazione che hanno messo in campo stasera. Dovevamo gestire meglio la palla nella ripresa ma cercavamo il risultato. Avevo la sensazione di vincere qui e siamo partiti alti e siamo rammaricati di non aver portato a casa tre punti, ma adesso pensiamo al match di giovedì con la Turris”.