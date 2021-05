Catania, Baldini: “C’è rammarico. Visto una cosa che non conoscevo di questa squadra”

Commento amaro del tecnico rossazzurro dopo la sconfitta contro il Foggia

Il dispiacere di dover salutare la squadra è tanta. Francesco Baldini, tecnico del Catania ha commentato così l'uscita dai playoff della sua squadra battuta in casa dal Foggia. "Non siamo stati brillanti come in passato e questo è il più grande mio rammarico. Abbiamo iniziato bene ma subito dopo ci siamo innervositi perdendo la lucidità. Il Foggia ci ha chiuso gli spazi e non permesso di spingere con gli esterni. Dopo il loro gol ci siamo innervositi ancora di più e questo aspetto non lo conoscevo della mia squadra. Troppa tensione e anche complice l'arbitro che interrompeva il gioco e faceva giocare poco. C'è grande rammarico per essermi dovuto congedare presto con i miei ragazzi che mi hanno fatto venire la voglia di tornare ad allenare. Non posso rimproverare nulla. Futuro? La società ha delle cose ben più importanti da risolvere, ma se vorranno farsi una chiacchierata con me direi di sì anche perchè vorrei conoscere meglio questa piazza e vedere lo stadio con i tifosi".