Catania, Baldini chiede di tirare fuori gli artigli per battere la Turris

Conferma del tridente per battere la Turris e allontanarsi dai bassi fondi della classifica

La partita deludente contro l'Andria, finita 1-1, ha mostrato un Catania in difficoltà sotto il profilo atletico e della qualità del gioco. E' giunto il momento di ritornare a vincere e gli occhi di tigre di Baldini in allenamento la dicono tutta sulla voglia del mister di mettersi alle spalle le critiche e tornare a fare bottino pieno in trasferta. Sei gare esterne senza successi vale a dire la peggior striscia dell'Elefante in questo campionato. Numeri che farebbero impallidire chiunque.

Turris - La squadra campana di mister Caneo in casa ha steccato in cinque occasioni, vincendo sei volte e mai pareggiato. Il cammino casalingo è magro visto che hanno messo in cascina 18 punti in 11 partite, media 1,6. Se la difesa regge, la squadra etnea può vincerla con le sue qualità la sfida allo stadio "Amerigo Liguori". Bisogna vedere che Catania ritroveremo.

Tridente - Cambiare sempre in funzione dell’avversario può diventare una debolezza, ma contro la squadra campana domenica prossima il tecnico rossazzurro proverà a trasformare il suo Catania. Il modo in cui Baldini ha coinvolto da giovedì scorso la squadra per trasmettere le sue idee è stato definito quantomeno “coinvolgente” da chi l’ha visto all’opera. Baldini che non è un integralista della tattica - ha alternato diversi moduli in queste 23 giornate- ma è un innamorato del lavoro ad alta intensità, questo sì. E sarà interessante vedere se il tridente che lui ha in testa potrà fare bene anche in una partita che per il Catania significa moltissimo. La squadra etnea è obbligata a vincere con un passo diverso. Se dovesse perdere sarebbe fortemente a rischio playout. C’è una classifica che piange, ma un Baldini che in sala stampa proverà ancora a riscaldare l’ambiente, chiederà alla squadra di tirare fuori gli artigli. Oggi o mai più, perché dopo sarà troppo tardi.