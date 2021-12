Catania, Baldini: “Ci è mancato solo il gol contro il Latina. Col Palermo….”

L'analisi del mister rossazzurro al termine del match contro il Latina

Il Catania ha perso la sfida di Latina giocando bene solo la prima mezzora poi per 60' lento e prevedibile e senza intensità. La squadra etnea non è riuscita a trovare gli spazi e appena difensori e centrocampisti sbagliavano il passaggio ripartiva il Latina dei giovani. Il tecnico etneo Francesco Baldini ai microfoni di Unica Sport ha dato una lettura diversa al match spiegando che è mancato solo il gol al termine di una gara dominata nella ripresa: "Abbiamo giocato bene trenta minuti non riuscendo a concretizzare e poi abbiamo subito il gol in mezzo tiro in porta dei nerazzurri. Nella ripresa la partita l’abbiamo fatta solo noi ma non siamo stati bravi a concretizzare come fatto nel primo tempo. Non penso che abbiano inciso oggi i problemi societari e non voglio attaccarmi a queste cose, abbiamo sbandato ma nella ripresa meritavamo il gol per la grande mole di gioco. Il 4-2-4? E' stato scelto questo modulo in funzione dell’avversario ma non è questo il motivo della sconfitta. Sipos ha lavorato in maniera diversa oggi dandosi da fare ma purtroppo non abbiamo fatto gol. Centrocampo? Rosaia e Greco hanno fatto una buona partita. Ceccarelli? Ha problemi personali e spero che li risolva prima della prossima gara che sarà il derby col Palermo che dobbiamo giocare con cattiveria".