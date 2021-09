Catania, Baldini: “Col Bari aumentare concentrazione e azzerare errori”

Le parole del tecnico del Catania alla vigilia del match contro il Bari

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro il Bari partendo dagli assenti: "Avremo Claiton fuori, Sipos, Russini e Calapai in dubbio. Dobbiamo essere più cinici e concedere meno possibile ai nostri avversari. Col Bari dobbiamo aumentare la concentrazione e azzerare gli errori. Squadre imbattibili non ce ne sono in Serie C, ma dobbiamo essere concentrati e determinati. I limiti li abbiamo in avanti, ma stiamo lavorando per individuare alternative in attacco. In porta gioca Stancampiano e nessun ballottaggio è previsto al momento".