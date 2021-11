Catania, Baldini: “Col Campobasso meritavamo la vittoria. Dispiace perdere Moro”

L'analisi del tecnico etneo dopo il pari esterno a Campobasso

Dopo il pirotecnico 4-4 contro il Campobasso, il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato il pareggio e la prestazione della sua squadra: "E' stata una partita dove non è mancato nulla. Colpi belli, errori e gol. Peccato non aver portato a casa la vittoria visto che la meritavamo dopo averla ribaltata. Abbiamo buttato via dei punti ancora una volta. I ragazzi hanno giocato con tanto orgoglio in un momento difficile. Moro continua a segnare a raffica e in campo è sempre determinato e lucido. Bravo Luca ma dispiace che lo perderemo per due partite dovendo rispondere alla convocazione con l'U20 azzurra. Adesso testa alla Vibonese che affronteremo mercoledì prossimo".