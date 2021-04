Catania, Baldini: “Complimenti alla Viterbese ma bravi noi nel secondo tempo”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha analizzato la vittoria contro la Viterbese, la terza consecutiva sotto la sua gestione: “Gara complessa e in crescendo ma complimenti alla Viterbese per come ha giocato. Faccio i complimenti a chi l’ha costruita e al bravo allenatore. Hanno giocato sui nostri errori e nel primo tempo meritavano qualcosa in più poi però nella ripresa siamo riusciti a fare la partita e meritare la vittoria. Non era facile trovare gli spazi con una Viterbese chiusa dietro. Ho una squadra che nella sua totalità reagisce bene e anche chi entra nel secondo tempo è fondamentale. Dobbiamo migliorare qualcosa visto che non siamo stati ordinati nel primo tempo ma siamo consapevoli di lavorare su questo punto di vista. Raffaele faceva giocare la squadra in modo diverso e bisogna trovare le giuste misure in campo”.

LE PAROLE DI REGINALDO

LE PAROLE DI MARTINEZ