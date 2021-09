Catania, Baldini: “Contro il Bari troppi errori commessi, mi prendo responsabilità”

L'analisi del tecnico del Catania dopo la sconfitta interna contro il Bari

Il tecnico del Catania Francesco Baldini analizza la sconfitta contro il Bari in sala stampa: "E' stata una doccia fredda il gol del Bari nel finale ma bisogna crescere in fretta. Troppi errori commessi che paghiamo a caro prezzo ma la responsabilità è mia che devo fare crescere di più questi ragazzi. Ci sono scelte che ci stanno penalizzando in maniera importante. Non raccolto niente oggi al cospetto di una squadra fortissima e costruita per vincere. Abbiamo sofferto e non siamo stati belli ma nell'ultimo quarto d'ora noi avevamo più benzina di loro ma c'è grande rammarico per la sconfitta. Bisogna ripartite con la consapevolezza che c'è tanto da lavorare e bisogna eliminare gli errori come quelli di oggi. Ho molta rabbia e non ho parlato ai ragazzi dopo la gara. Atleticamente stiamo crescendo anche se in attacco non produciamo molto ma con i giovani è così, hanno un andamento altalenante. Biondi in panchina?Deve crescere sotto tanti punti di vista e inserirsi nei meccanismi della squadra. Maldonado è un giocatore importante per questa squadra poi le altre scelte di formazione sono dettate da una logica. Strutturalmente non siamo una squadra di giganti e Sipos e Provenzano in tal senso mi danno qualcosa in più degli altri".