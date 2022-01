Catania, Baldini: “Contro il Catanzaro faremo grande prestazione”

Il tecnico del Catania ha presentato il match contro il Catanzaro

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato il match di domani al Massimino contro il Catanzaro. "Il Catania sta bene, abbiamo lavorato caricando i ragazzi in un certo modo visto il tour de force che ci porterà a giocare ogni tre giorni a febbraio. Catanzaro ha giocatori importanti ma faremo la nostra grande prestazione. I calabresi faranno tanta pressione e in fase di palleggio bisogna avere tanta concentrazione. Abbiamo voglia di trascinare il nostro popolo domani e noi abbiamo bisogno di loro. Mercato? "Non è facile in questo momento convincere i calciatori ad accettare il Catania. Simonetti non stava giocando a Piacenza ma è un elemento importante. Lorenzini è un valido calciatore e domani sarà a disposizione ma non penso partirà titolare. Tutti avranno spazio e non posso immaginare che Moro e Greco possano giocare tutti i minuti delle otto partite di fila e quindi in tanti faranno parte della gare".