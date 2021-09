Catania, Baldini: “Contro il Catanzaro senza Ceccarelli ma serve concentrazione totale”

Il tecnico rossazzurro presenta il match di domani a Catanzaro

Il tecnico del Catania Francesco Baldini presenta il match contro il Catanzaro di domani al Nicola Ceravolo: "La squadra calabrese è molto forte e ben allenata che vuole vincere il campionato ma noi cercheremo di sfruttare le occasioni che ci capiteranno. La parola d'ordine per domani è concentrazione totale. Purtroppo perdiamo Ceccarelli per un problema che domani capiremo meglio dopo gli accertamenti. In dubbio il portiere Stancampiano ma recuperiamo Claiton non per domani ma per le prossime gare. Soluzioni con due mediani potrebbe essere valida, ma abbiamo tre partite in una settimana e devo utilizzare gran parte della rosa. In attacco ci sarà sempre una staffetta tra Sipos e Moro e domani deciderò. Attacco a due è stato già fatto con Sipos e Russo ed è una soluzione tattica. Abbiamo preso 7 gol di cui 4 su palla inattiva e non c'entra la mia filosofia di gioco. Bisogna alzare il livello di attenzione e dobbiamo eliminare qualche piccolo errore. Serve personalità per fermare il Catanzaro".