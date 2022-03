Catania, Baldini: “Contro l’Avellino faremo una grande prestazione”

Il tecnico rossazzurro ha presentato il match di domani ad Avellino

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro l'Avellino allo stadio Partenio-Lombardi: "Sarà una gara difficile perchè gli irpini sono stati costruiti per vincere il campionato ma noi in campo daremo il massimo. C'è da riscattare la peggiore prestazione della stagione di domenica a Foggia dove non siamo riusciti ad attaccare la spina. I ragazzi hanno imparato la lezione che ci servirà ma domani hanno voglia di rifarsi con una grande prestazione. Sono sicuro che faremo la nostra gara con tanta voglia di recuperare palloni e mettere tanto agonismo. Formazione? Non mi preoccupo tanto degli assenti (Moro, Greco e Russotto ndr.) ma cercherò di puntare sulla freschezza atletica e sceglierò chi sta meglio. Le chiacchiere sono state tante alla vigilia di Foggia ma io mi sono preso la responsabilità della sconfitta perchè non sono riuscito a isolare i ragazzi da quello che è successo nelle ore precedenti".