Catania, BaldinI: “Contro l’Avellino si poteva vincere e c’è rammarico”

Il commento del tecnico rossazzurro dopo il pareggio contro l'Avellino

Il Catania attendista contro l'Avellino porta a casa solo un punto. Il commento del tecnico etneo Francesco Baldini ai microfoni di Eleven Sports a fine gara: "Resta il rammarico per essere stati ripresi a pochi minuti dalla fine. Purtroppo giocare in 10 uomini sia noi che loro ci ha condizionato il finale di gara. Dispiace che abbiamo preso gol su palla inattiva ma questi ragazzi pedalano. La forza dell’Avellino è incredibile ma noi abbiamo lottato fino alla fine. Noi non molleremo di un centimetro anche se siamo in difficoltà. L’avevamo studiata così la partita con baricentro basso e sono stati bravi Russini e Russotto nel primo tempo. Questa partita si poteva vincere, peccato non aver portato a casa i tre punti".