Catania, Baldini: “Da adesso in poi voglio concentrazione massima”

Domani il Catania affronterà la Fidelis Andria, avversario alla portata dei rossazzurri

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro la Fidelis Andria: "Non abbiamo punti di riferimento degli avversari dopo l'esonero di mister Ginestra ma noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. E' una gara fondamentale e non voglio cali di concentrazione. Punteremo sulle nostre caratteristiche. Zanchi e Piccolo avevano qualche possibilità di essere ceduti ma ora sono integrati a pieno ritmo con la squadra. Mercato? Non ho invidiato il dt Pellegrino visto che portare giocatori a Catania in questo momento è impossibile e chi è venuto ha fatto una scelta importante e consapevole. Le richieste per i nostri calciatori ci sono state ma ora che il mercato si è chiuso, bisogna che tutti si concentrino sull'obiettivo nostro e chi non lo fa non scenderà in campo. Lacuna terzino destro? Puo' farlo Ercolani, Biondi o Simonetti dando respiro ad Albertini".

CONVOCATI - Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l'allenatore del Catania Francesco Baldini ha convocato 23 calciatori per la sfida alla Fidelis Andria, in programma domani alle 14.30 allo stadio "Degli Ulivi" e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22. Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Puglia. Giovedì, alle 11.00, primo allenamento in vista di Turris-Catania, in calendario domenica 6 febbraio alle 14.30