Catania, Baldini: “Dare il massimo per battere la Juve Stabia”

Il tecnico del Catania presenta il match di domani

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro la Juve Stabia. "Ceccarelli e Zanchi saranno della partita anche se non partono titolari. Non ci sarà Claiton ma recuperiamo Russini e perdiamo lo squalificato Calapai che sarà sostituito da Albertini. Novellino è stato mio allenatore a Napoli e ci sono ottimi ricordi. Sono felice di incontrarlo e sfidarlo. Dobbiamo mettere tutto quello che ci vuole per battere la Juve Stabia. Abbiamo preparato bene la gara e sono convinto che faremo una buona prestazione. Moro è bravo ma sapevamo cosa poteva dare. Sipos è anche bravo e stiamo lavorando per farli rendere al meglio".