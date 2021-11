Catania, Baldini: “Fa male perdere così ma ci manca la malizia”

Il Catania perde ancora in trasferta e subisce tanti gol

Sono troppi i gol che incassa il Catania specie in trasferta. Oggi rossazzurri sconfitti a Taranto nei minuti di recupero e il tecnico Francesco Baldini ha commentato l'andamento della gara ai microfoni di Eleven Sports: "Fa male perdere così visto che è la seconda volta che succede in una settimana. Ci manca la malizia e anche l'attenzione in certi momenti. Dobbiamo fare attenzione e non continuare a buttare punti visto che non lo meritiamo dopo una prestazione così. Purtroppo continuiamo a commettere errori e sono dispiaciuto per il risultato e per i ragazzi. Dopo aver rimontato due gol abbiamo vanificato tutto. Se c’era una squadra che doveva vincere oggi questa era il Catania ma purtroppo siamo stati beffati".