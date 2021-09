Catania, Baldini: “Fino a gennaio saremo questi e non voglio distrazioni”

La presentazione del match di domani del tecnico rossazzurro

Il tecnico del Catania Francesco Baldini presenta la partita di domani contro la Fidelis Andria: "Domani sarà la mia prima partita in casa con il pubblico e sarà emozionante. I nostri ragazzi hanno bisogno della spinta dei nostri tifosi. In vista del match di domani recuperiamo Provenzano ma non Claiton e Piccolo e in difesa siamo in difficoltà. Dopo la sconfitta di Monopoli si riparte da dove abbiamo sbagliato. Non serve a volte il bel calcio per vincere ma grande determinazione, voglia e mentalità. Il 4-2-3-1 di Monopoli è stata una necessità visto che ci mancavano tanti elementi. La Fidelis ha calciatori forti e sono bravi ad attaccare la profondità ma noi siamo concentrati per fare la nostra partita. Mercato? Sapevo delle difficoltà ma la società ha fatto quello che poteva per mettermi a disposizione una rosa importante. Chi è rimasto lo ha fatto per scelta. Bisogna avere adesso pazienza per amalgamare questo organico e io ho la responsabilità di far diventare questo insieme di calciatori un gruppo e sarà la cosa più complicata. Fino a gennaio saremo questi e non voglio nessun tipo di distrazione dai mie calciatori".