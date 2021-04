Catania, Baldini: “Foggia squadra solida ma abbiamo un obiettivo da raggiungere”

Il tecnico rossazzurro oggi in sala stampa

Il Catania partirà un giorno prima del previsto per preparare nel migliore dei modi la partita di domenica sera contro il Foggia. Il tecnico Francesco Baldini in sala stampa ha presentato gli ultimi 90' del campionato: "Affronteremo un avversario che sta bene e che ha dimostrato le sue indubbie qualità. Tra l'altro ha un ottimo allenatore che sa come tirare il meglio dalla sua squadra. Noi dobbiamo finire bene il campionato e c'è ancora in ballo un posto in classifica importante. A Foggia bisogna fare una bella prestazione contro un undici tosto e solido ma come dico sempre guardo a casa mia e non troppo all'avversario. Ci siamo preparati bene e concentrati per questa sfida che ci dirà quale sarà poi la posizione finale nella regular season. I giocatori stanno dando il massimo e speriamo preso di recuperare anche gli assenti Di Piazza, Russotto e Tonucci. Siamo pronti per questo finale di stagione importante e domenica a Foggia ce la giocheremo ben consapevoli di quelli che sono i nostri punti di forza".