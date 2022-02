Catania, Baldini: “Francavilla squadra con identità ma vogliamo vincere”

Il tecnico torna in panchina dopo due turni di squalifica

Il tecnico del Catania, Francesco Baldini ha presentato il match di domani al Massimino contro la Virtus Francavilla: "Vogliamo i tre punti contro una squadra che ha un'identità ben precisa e mi piacciono gli allenatori come Taurino. Abbiamo bisogno di tutti quelli che vogliono venire allo stadio a darci una mano. Ho a disposizione l'intera rosa e per la formazione ci penserò domani. Mi ha fatto male essere stato definito antisportivo e sono arrabbiato per aver subito una ingiustizia. In difesa con Lorenzini siamo riusciti a migliorare il reparto e lui è un'arma in più".