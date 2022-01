Catania, Baldini: “Gli errori individuali ci hanno penalizzati contro il Catanzaro”

L'analisi del tecnico del Catania dopo il ko interno contro il Catanzaro

Il Catania ha perso in casa contro il Catanzaro e il tecnico etneo, Francesco Baldini ai microfoni di Eleven Sports ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Purtroppo abbiamo commesso degli errori individuali che ci sono costati sempre tanti punti e oggi è successo ancora. Dobbiamo crescere non commettendo queste ingenuità difensive. La partita la potevamo anche pareggiare con Sipos ma non abbiamo giocato bene. Siamo partiti male sbagliando a livello individuale tante cose. Certe volte le palle si possono anche mandare in tribuna anzichè consegnarle all'avversario. Nella ripresa non siamo entrati in campo con la concentrazione giusta e il Catanzaro ha chiuso gli spazi. Adesso non ci resta che cercare di fare risultati su tutti i campi".