Catania, Baldini: “Grande prestazione contro la Turris”

Il commento del tecnico del Catania dopo il 3-1 di Torre del Greco

Il Catania ha vinto con pieno merito oggi a Torre del Greco e il tecnico Francesco Baldini ha commentato il successo in sala stampa: "I ragazzi hanno fatto una buona prestazione contro una squadra forte come la Turris. Siamo stati compatti e abbiamo creato tante occasioni. Bisogna ripetersi tra una settimana contro il Picerno. Siamo stati compatti per tutta la partita e l'unico errore l'abbiamo commesso solo nel finale concedendo il gol alla Turris. Bravi i giovani ma anche i vecchietti stanno trascinando la squadra. Felice per i tanti tifosi presenti oggi allo stadio a Torre del Greco. La mia espulsione? Ho pagato io per non aver detto chi ha gettato il pallone in campo".