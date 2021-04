Catania, Baldini: “Grande prova con il Potenza. Bravi tutti e adesso sarà complicato per me…”

Quarta vittoria di fila sulla panchina del Catania per il tecnico Francesco Baldini. Il mister rossazzurro analizza la prestazione della squadra dopo il 5-2 ai lucani: “Il Potenza ci ha creato diversi problemi ma sapevamo che questa è una buona squadra. Ma siamo stati lucidi e incisivi sotto porta ribaltando il risultato e vincendo con merito. Bravi anche oggi i ragazzi per come stanno giocando e lavorando con serietà. I risultati stanno arrivando e sono contento per il finale di stagione. Hanno acquisito una mentalità davvero importante e anche in allenamento non si risparmiano. Sono un amante del possesso di palla e di sfruttare le fasce ma in campo vanno i calciatori che sono sempre sul pezzo e riescono a seguire i miei dettami. Nel calcio conta la testa più delle gambe ma sono contento che tutti stanno bene e anche diversi calciatori sono stati recuperati. Dal canto mio c’è da dire che ho alzato i ritmi dell’allenamento e i calciatori hanno reagito benissimo alle mie disposizioni. Ho un organico ampio e così sarà complicato per me fare la formazione, ma sono felice di avere un gruppo così di qualità”.