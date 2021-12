Catania, Baldini: “In campo solo noi e gli errori non allenabili hanno inciso”

Il tecnico rossazzurro ha analizzato il derby col Messina finito 2-2

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha commentato il deludente pareggio sul campo del Messina: "Abbiamo giocato solo noi e al primo tiro in porta abbiamo subito. Un punto importante se faremo tre punti con il Monopoli. Sono felice dei subentrati che hanno inciso e questo mi conferma che siamo una squadra. Gli errori difensivi non sono allenabili ma di positivo c'è che abbiamo rimesso in piedi la partita anche se dobbiamo essere più cattivi. La squadra ha fatto 26 punti nel girone di andata ma ce ne manca qualcuno. Adesso testa al Monopoli che deve ricordare a tutti come abbiamo perso il match di andata. Mercato? Purtroppo tanti calciatori non sono voluti venire a Catania ma sono convinto che abbiamo fatto un buon lavoro in estate e sono contento di chi ha giocato sinora".