Catania, Baldini: “La società mi ha chiesto 7 grandi partite e di risollevare il morale della squadra”

Il direttore dell’area tecnica Vincenzo Guerini ha presentato oggi il nuovo allenatore del Catania Francesco Baldini. Queste le dichiarazioni in sala stampa nel nuovo allenatore rossazzurro: “Ho avuto diverse esperienze da allenatore ma sicuramente meglio stare in panchina che a casa sul divano. Ho sempre voglia di imparare ed è per questo che sono qui. Non sono un amante dei moduli ma come si occupa lo spazio e ancora non ho deciso quale schema domani utilizzare contro l’Avellino. Io sono contento di affrontare la squadra più in forma del campionato e nessuno può sottovalutare la prova contro gli irpini. Ho visto i ragazzi vogliosi di fare una grande partita. Dove ho giocato ho fatto sempre il capitano ed ho dovuto sempre salutare gli allenatori esonerati e capisco i calciatori etnei che sono con il morale basso. La società mi ha chiesto di fare 7 grandi partite e di risollevare il morale dei ragazzi. Poi di giocarci bene i playoff. Ho grande entusiasmo e farò di tutto per cambiare rotta. Contratto? Ho pensato al contratto dei miei collaboratori e non al mio. Non ho chiesto un biennale ma se le cose dovessero andare bene magari otterrò la riconferma. Sono venuto subito perchè il blasone di questa società è riconosciuto da tutti”.