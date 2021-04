Catania, Baldini: “La Viterbese è una squadra che gioca bene. Serve grande gara”

Il tecnico del Catania Francesco Baldini ha presentato il match di domani contro la Viterbese al Massimino. Queste le dichiarazioni rese ai canali ufficiali: “Stiamo migliorando sul piano del gioco e con la Cavese si è visto che la manovra è di buon livello. Contro la Viterbese sarà dura perchè è una squadra che gioca a calcio. Si abbassano e ripartono con ragazzi veloci ma abbiamo studiato le contromosse. Sarà importante come approcceremo la gara e il nostro impegno durante tutto l’arco dei 90′. L’arma giusta per batterli? Sono i semplici concetti che abbiamo visto già nelle precedenti due partite giocate con Avellino e Cavese. Bisogna giocare bene e avere fame per portare a casa bottino pieno domani. Le partite si possono vincere o perdere ma i miei ragazzi stanno dando il massimo. Infortuni? Tonucci torna convocato, Silvestri in lista ma per stare con noi. Da valutare Russotto con un piccolo acciacco. La formazione? Le scelte li faccio in base alle caratteristiche fisiche dei miei calciatori. Playoff? Questo gruppo si sta preparando bene per disputare i playoff e giocare tutte le partite ad alta intensità”